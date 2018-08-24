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Gaziantep'te trafik kazası: 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 22:38 | Son Güncelleme

Gaziantep'te trafik kazası: 14 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.B. yönetimindeki 06 BB 8594 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 15. kilometresinde karşı yönden gelen S.Y'nin kullandığı 31 GZ 380 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen araçların sürücüleri ile 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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14 Yaralı Gaziantep Nurdağı trafik kazası

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