Gaziantep'te trafik kazası: 18 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ticari taksi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada,18 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer Kaya'nın kullandığı 27 T 1754 plakalı ticari taksi, Karacaahmet Mahallesi'ndeki kavşakta, Sait Doğan yönetimindeki 27 H 0131 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsü devrildi.
Kazada yaralanan 18 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
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