HABER

Gaziantep'te trafik kazası: 18 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

Gaziantep'te trafik kazası: 18 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ticari taksi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada,18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Kaya'nın kullandığı 27 T 1754 plakalı ticari taksi, Karacaahmet Mahallesi'ndeki kavşakta, Sait Doğan yönetimindeki 27 H 0131 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsü devrildi.

Kazada yaralanan 18 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

PARTNERGöründüğü gibi değil! Kadına yaklaştığına pişman olduGöründüğü gibi değil! Kadına yaklaştığına pişman oldu
Atatürk Havalimanı’nda bayram tatili dönüşü yoğunluğu devam ediyorAtatürk Havalimanı’nda bayram tatili dönüşü yoğunluğu devam ediyor
Malazgirt'te hazırlıklar sürüyorMalazgirt'te hazırlıklar sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep trafik kazası yaralama

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

Bayramın birinci günü Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon sahilinde bulundu!

Bayramın birinci günü Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon sahilinde bulundu!

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.