Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te elektrikli bisikletin kamyonete çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.
Alına bilgiye göre, Ramazan Kaya (16) idaresindeki elektrikli bisiklet, Kıbrıs Mahallesi Aşık Mahsuni Şerif Caddesi'nde kamyonete arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya ile kuzeni Ahmet Akyüz'ün (17) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kuzenlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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