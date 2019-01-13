HABER

Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 11:18 | Son Güncelleme

Kamyonete çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü ile kuzeni yaşamını yitirdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te elektrikli bisikletin kamyonete çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

Alına bilgiye göre, Ramazan Kaya (16) idaresindeki elektrikli bisiklet, Kıbrıs Mahallesi Aşık Mahsuni Şerif Caddesi'nde kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya ile kuzeni Ahmet Akyüz'ün (17) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuzenlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

PARTNERItır Esen, Acun Ilıcalı ile nasıl tanıştı?Itır Esen, Acun Ilıcalı ile nasıl tanıştı?
Kalitesiz araç farları görme oranını yarıya indiriyorKalitesiz araç farları görme oranını yarıya indiriyor
Prof. Dr. Oğuz Özyaral uyardı: Kışın hasta olduğunuzda dondurma yiyinProf. Dr. Oğuz Özyaral uyardı: Kışın hasta olduğunuzda dondurma yiyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 ölü Gaziantep kuzen trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da büyük şok! Canlı yayında işgal ettiler

Yunanistan'da büyük şok! Canlı yayında işgal ettiler

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Kolilerden akan kanları çocuklar fark etti! Kanınız donacak!

Kolilerden akan kanları çocuklar fark etti! Kanınız donacak!

Ve Onur Kıvrak kararını resmen açıkladı!

Ve Onur Kıvrak kararını resmen açıkladı!

Suriye sınırında silah sesleri!

Suriye sınırında silah sesleri!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

İstanbul'da bebek arası ile yürüyen kadınların arkasından yanaşarak soyuyor!

Polis onun peşinde! Bebek arabası süren kadınlara yaklaşıp...

Günlük burç yorumları 13 Ocak Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda neler var?

Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı (Hasan Süslü kimdir?)

Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.