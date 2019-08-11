HABER

Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 14:55 | Son Güncelleme

Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan iki kişi öldü.

Mehmet Gümüşler idaresindeki 27 DF 790 plakalı otomobil, Sani Konukoğlu Bulvarı'nda refüje çıktıktan sonra ağaca çarptı.

Kazada ağır yaralanan Gümüşler ile otomobilde bulunan Furkan Aslan olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Bakan Akar: "Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, Ege’de bir oldu bittiye göz yummayacağız"Bakan Akar: "Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, Ege’de bir oldu bittiye göz yummayacağız"
İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurduİstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 ölü Gaziantep trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

Son dakika! İstanbul Pendik'te orman yangını!

İstanbul'da orman yangını!

Bayram tatilinin ilk iki gününde acı bilanço: 24 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilinin ilk iki gününde acı bilanço

İstanbullular bayramın ilk gününde adalara akın etti

İstanbullular bayramın ilk gününde adalara akın etti

Silahlı kavgaya müdahale eden bekçi kaçan şüpheliyi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

4 yaşındaki kızı tren ezdi, annenin feryatları yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.