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Gaziantep’te trafik kazası: 2 ölü, 2’si ağır 10 yaralı

02.04.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 10 kişi yaralandı.Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Nurdağı-Gaziantep karayolu 5.

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Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Nurdağı-Gaziantep karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 araç bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu iki araçta bulunan 4’ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi verildi. İhbarın ardından kazanın yaşandığı bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ile jandarma sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri meydana gelen feci kazada yaralanan 12 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nurdağı Devlet Hastanesi, İslahiye Devlet Hastanesi ve Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne sevklerini sağladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’si yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam eden 2 yaralının daha durumun kritik olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası Nurdağı-Gaziantep karayolundaki trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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