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Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 18:14 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, önünde ilerleyen kamyonete arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, önünde ilerleyen kamyonete arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir merkezine ilerleyen Atakan Uncuoğlu yönetimindeki 34 GA 4041 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Hamis Yalgın'ın kullandığı 27 C 6591 plakalı mermer yüklü kamyonete çarptı. Sürücüler kazada yaralanmazken, hafif ticari araçta bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralı olarak ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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