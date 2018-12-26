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Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 16:36 | Son Güncelleme

Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Cuma Kurt idaresindeki 07 KM 344 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 11'inci kilometresinde Atalay Levent Erler yönetimindeki 01 BDL 70 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Erler ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan Atalay Levent Erler, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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4 yaralı Gaziantep trafik kazası

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