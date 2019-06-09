Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 AT 366 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarpıp takla attı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı.

