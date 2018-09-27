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Gaziantep’te trafik kazası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 16:56 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu eydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu eydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Beykent Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüleri öğrenilmeyen servis minibüsü ile otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçtaki 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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