Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bünyamin Aytekin yönetimindeki 44 AF 104 plakalı otomobil, İslahiye-Nurdağı karayolu Hastane Kavşağı'nda, Uğur Çelik'in (28) kullandığı 27 ART 67 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler Aytekin ve Çelik, otomobillerde bulunan Rukiye Azkın ve Ayfer Azkın ile Arife Çelik, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durum ağır olan Uğur Çelik ile Ayfer Azkın, ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.
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