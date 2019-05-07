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Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:46 | Son Güncelleme

Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kilis istikametinden şehir merkezine doğru seyreden Önder S. idaresindeki 05 HH 282 plakalı otomobil, merkez Şahinbey ilçesi Halep Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında karşı yönden gelen Ramazan B'nin kullandığı 27 J 1664 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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