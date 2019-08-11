HABER

Gaziantep'te trafik kazası : 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 20:31 | Son Güncelleme

Yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Ö. (45) yönetimindeki 42 TC 910 plakalı yolcu otobüsü Nurdağı-Bahçe kara yolunun 10'uncu kilometresinde, Osman T'nin (39) kullandığı 49 AL 753 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Osman T. ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Osmaniye ve Bahçe'deki hastanelere sevk edildi.

Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı
Şaka yaptığını sandıkları genç boğulma tehlikesi geçirdiŞaka yaptığını sandıkları genç boğulma tehlikesi geçirdi
Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldıPitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5 yaralı Nurdağı Osmaniye trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusu açıklaması

Bakan'dan Fırat'ın doğusu açıklaması

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.