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Gaziantep'te trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 15:47 | Son Güncelleme

Gaziantep'te trafik kazası: 6 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 C 6535 plakalı otomobil, Gaziantep-Kilis kara yolunun 20. kilometresinde karşı şeride geçti.

Bu sırada karşı yönden gelen 27 AIL 30 plakalı kamyonetle çarpışan otomobil, daha sonra 27 DY 434 plakalı otomobile vurdu.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, 27 C 6535 plakalı otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Gaziantep Kilis trafik kazası yaralı

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