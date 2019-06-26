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Gaziantep'te trafik kazası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 15:19 | Son Güncelleme

Otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Adana-Tarsus Otoyolu (TAG) Nurdağı gişeleri yakınında Recep Yıldırım'ın kullandığı 03 AAU 276 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada otomobilde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Kaza Otoyol trafik kazası

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