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Gaziantep’te triko atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 01:46 | Son Güncelleme

Gaziantep’te triko atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te bir triko atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi 26’ncı sokakta faaliyet gösteren bir triko atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında atölye kullanılamaz hale geldi.

Atölyede soğutma çalışması devam ediyor.

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Gaziantep yangın

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