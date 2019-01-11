Gaziantep'te tutkal imalathanesinde yangın: 2'si ağır 5 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bir tutkal imalathanesinde çıkan yangında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi 6038 Nolu Sokak'taki tutkal imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan 2'si ağır 5 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan iş yeri sahibi Durmuş Mestanoğlu ile Suriyeli işçi Abdullah el Marto'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

