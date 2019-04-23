GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "6. Uçurtma Şenliğinde" çocuklar gönüllerince eğlendi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Parkı'nda düzenlenen, Türk ve Suriyeli çocukların katıldığı etkinlikteki konuşmasında, geleneksel hale getirdikleri şenliğe olan ilgiden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kendi çocukluk döneminde belediyelerin bu tür etkinlikler düzenlemediklerini ifade eden Tahmazoğlu, şimdiki çocukların bu konuda daha şanslı olduklarını belirtti.

Tahmazoğlu, "Şimdiki çocuklar gerek sosyal tesislerimizde gerek okullarımızda birçok etkinlikten faydalanabiliyor. Anne babalar daha bilinçli. Birlik beraberlik içerisinde çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmeyi diliyorum." dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar anne ve babalarıyla uçurtma uçurdu.

Çocukların yöresel kıyafetlerle sahne aldığı etkinlikte, uçurtma yarışında dereceye girenlere hediyeleri verildi.

Etkinlik kapsamında, parkta yöresel lezzetlerin satışa sunulduğu stantlar açıldı.

