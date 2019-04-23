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Gaziantep'te "Uçurtma Şenliği" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 18:24 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen şenlikte Türk ve Suriyeli çocuklar doyasıya eğlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "6. Uçurtma Şenliğinde" çocuklar gönüllerince eğlendi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Parkı'nda düzenlenen, Türk ve Suriyeli çocukların katıldığı etkinlikteki konuşmasında, geleneksel hale getirdikleri şenliğe olan ilgiden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kendi çocukluk döneminde belediyelerin bu tür etkinlikler düzenlemediklerini ifade eden Tahmazoğlu, şimdiki çocukların bu konuda daha şanslı olduklarını belirtti.

Tahmazoğlu, "Şimdiki çocuklar gerek sosyal tesislerimizde gerek okullarımızda birçok etkinlikten faydalanabiliyor. Anne babalar daha bilinçli. Birlik beraberlik içerisinde çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmeyi diliyorum." dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar anne ve babalarıyla uçurtma uçurdu.

Çocukların yöresel kıyafetlerle sahne aldığı etkinlikte, uçurtma yarışında dereceye girenlere hediyeleri verildi.

Etkinlik kapsamında, parkta yöresel lezzetlerin satışa sunulduğu stantlar açıldı.

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Uçurtma şenliği Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu şahinbey belediyesi

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