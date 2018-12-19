Gaziantep'te ulaşıma sis engeli

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te etkili olan sis ve yağış görüş mesafesinin 20 metrenin altına düşürerek, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle uçak seferlerinde iptaller oldu, aksamalar yaşandı. Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve yağış nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak, yollarda ilerlemeye çalıştı. Kentte hava sıcaklığı 7 dereceye düştü. Sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde iptaller oldu. Havalimanına bazı uçaklar ise gecikmeli olarak iniş yaptı. Polis ekipleri, trafikte önlem alarak, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

