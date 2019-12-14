HABER

Gaziantep'te ulaşıma sis engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 11:41 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te etkili olan sis ve yağış nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düşünce, hava ve kara ulaşımında aksamalar yaşandı.

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te etkili olan sis ve yağış nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düşünce, hava ve kara ulaşımında aksamalar yaşandı.
Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve yağış nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak yollarda ilerlemeye çalıştı. Hava sıcaklığının 6 dereceye düştüğü kentte sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde iptaller oldu. Havalimanına bazı uçaklar ise gecikmeli olarak iniş yaptı. Polis ekipleri, trafikte önlem alarak, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

FOTOĞRAFLI

İğrenç olay! 3 erkek öğrencisine... İğrenç olay! 3 erkek öğrencisine...
Okul kantinlerinde şırıngalı çikolata denetimiOkul kantinlerinde şırıngalı çikolata denetimi
Nehire düşen sürücü 13 gündür aranıyordu, cansız bedenine ulaşıldıNehire düşen sürücü 13 gündür aranıyordu, cansız bedenine ulaşıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak’ta ele geçirildi! Piyasa değeri 500 bin TL

Zonguldak’ta ele geçirildi! Piyasa değeri 500 bin TL

Kırşehir’de feci kaza: 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Kars’ta tren kazası! Ölüler var

Feci kaza! Tren, otomobili biçti...

Hastanede doktora saldıran 2 kişi parmaklarını kırdı

Hastanede doktora saldıran 2 kişi parmaklarını kırdı

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Tarsus'ta 500 iş yerinin bulunduğu sebze ve meyve halinde yangın

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.