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Gaziantep'te üniversite öğrencileri iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 23:38 | Son Güncelleme

Gaziantep'te üniversite öğrencileri iftarda buluştu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 500 üniversite öğrencisi, akademik ve idari personelle iftar etti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Spor Kulübü Topluluğunca "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve İftar Programı" etkinliği düzenlendi.

İslahiye Yerleşkesi'ndeki programda yaklaşık 500 öğrenci ile akademik ve idari personel birlikte iftar etti.

Öğretim üyeleri Funda Karadeniz ve Orhun Burak Sözen'in konuşmalarının ardından daha önce gerçekleştirilen futbol turnuvasında birinci olan takıma ödülü verildi.

Daha sonra müzik kulübü öğrencileri, mini konser verdi.

Etkinlik, öğrencilerin davul ve zurna eşliğinde halay çekmesiyle son buldu.

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram GAÜN iftar programı islahiye İslahiye İİBF İslahiye Yerleşkesi

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