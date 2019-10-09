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Gaziantep'te "Uyum Mahalle Buluşmaları"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 21:16 | Son Güncelleme

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu: - "Bugün dünya üzerinde 71 milyona yakın insan ülkesini, memleketini terk etti. Bunun 5 milyonunu ülkemizde, vatanımızda barındırıyoruz. Tüm dünya adeta gözlerini kapatırken, ülkemiz bu duyarlı yaklaşımını, devletimiz ve necip milletimizle göç politikasını, insan odaklı temelini oluşturmaya devam ediyor"

GAZİANTEP (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Anadolu Kadın ve Aileler Derneği (AKADDER) iş birliğinde "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 19'uncusu Gaziantep'te düzenlendi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, merkez Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesinde AKADDER binasında düzenlenen etkinlikte, aynı sofrada buluşmanın önemli olduğunu söyledi.

Düzenlenen bu etkinliklerde yaşadıkları manevi iklimin ayrıca mutluluk verdiğini ifade eden Kadıoğlu, "İnşallah bu çalışmaları, sahadaki vakıflarla, derneklerle, kurum ve kuruluşlarımızla beraber ülkemizin dört bir yanında yaymaya gayret göstereceğiz." dedi.

Göçün dünyanın bir gerçeği olduğunu hatırlatan Kadıoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün dünya üzerinde 71 milyona yakın insan ülkesini, memleketini terk etti. Bunun 5 milyonunu ülkemizde, vatanımızda barındırıyoruz. Tüm dünya adete gözlerini kapatırken, ülkemiz, bu duyarlı yaklaşımını, devletimiz ve necip milletimizle göç politikasını, insan odaklı temellini oluşturmaya devam ediyor. İster göçmen olsun, ister yabancı olsun, ne olursa olsun, insan odaklı, insani değerleri göz önünde bulundurarak, tüm sorumluluğumuzun ve bilincimizin farkındayız."

Kadıoğlu, göçün en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu belirterek, "Hepimizin amacı, vakıflarımızla derneklerimizde tüm kurum ve kuruluşlarımızla hepimizin hayatını kolaylaştırmak, hayatınıza değer vermek, umutlarınızı, beklentilerinizi ve yarın geleceği olan çocuklara güzel bir dünya verebilmek." diye konuştu.

Etkinliğe, Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan, İl Göç İdaresi Müdürü Murat Atilla, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, AKADDER Başkanı Rabia Aldemir ile mahalleli katıldı.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından göç konulu kısa filmler gösterildi.

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