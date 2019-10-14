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Gaziantep'te uyuşturucu imalathanesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 12:12 | Son Güncelleme

Bağ evine düzenlenen operasyonda uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir bağ evine düzenlenen operasyonda uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Burç Mahallesi yakınlarda bir bağ evinde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bağ evine düzenlenen operasyonda, 600 gram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde, 250 gram uyuşturucu ile uyuşturucu imalatında kullanılan püskürtme pompası, bidon, şişe ve hassas terazi gibi malzemelerin yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Gaziantep Jandarma uyuşturucu uyuşturucuyla mücadele

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