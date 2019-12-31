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  4. Gaziantep'te 'uyuşturucu madde' operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep'te 'uyuşturucu madde' operasyonu: 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 20:25 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 42,31 gram matamfetamin, 1 adet tabanca, 17 mermi ve 29 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 'uyuşturucu madde' operasyonu: 1 gözaltı

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 42,31 gram matamfetamin, 1 adet tabanca, 17 mermi ve 29 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğu belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada 42,31 gram matamfetamin, 1 adet tabanca,17 mermi ve 29 paket kaçak sigara ele geçirildi. Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan ekipler ev sahibi S.Y.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

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