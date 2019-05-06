Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karşıyaka Polis Merkezi Amirliğine bağlı narkotim ekipleri, Hacıbaba Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışında kullanılan malzemeler ile kurusıkı tabanca, 2 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.D'nin iki ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Aydıntepe Mahallesi'nde ise sokakta durumundan şüphelenilerek durdurulan H.D'nin yapılan üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Bu kişinin ifadesi doğrultusunda mahalledeki bir adrese düzenlenen operasyonda da bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

