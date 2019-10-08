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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 21:09 | Son Güncelleme

İki ayrı operasyonda 10 kilo eroin, 2 kilo sentetik uyuşturucu, 9 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda bir yolcu otobüsü ve tırda 10 kilo eroin, 2 kilo sentetik uyuşturucu, 9 kilo 500 gram esrar bulundu.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden 81 plakalı bir tır ve 21 plakalı bir yolcu otobüsüyle Gaziantep'e uyuşturucu madde getirileceğini belirledi.

Söz konusu araçları farklı zamanlarda Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunun 10. kilometresindeki uygulama noktasında durduran ekipler, tırda yaptıkları aramalarda 10 kilogram eroin, 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Yolcu otobüsünde yapılan aramalarda ise bavula gizlenmiş şekilde 9 kilo 500 gram toz esrar bulundu.

Olayla ilgili olarak O.C. ve A.İ. gözaltına alındı.

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eroin Gaziantep OTOBÜS TIR uyuşturucu

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