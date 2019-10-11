Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 33 zanlıdan 18'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-10 Ekim arasında Hacıbaba, Mithatpaşa, Vatan, Beydilli, Akdere ve Fırat mahallelerinde 32 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramada, 12 kilogram esrar, 10 kilo 500 gram eroin, 3 kilogram sentetik uyuşturucu, 110 uyuşturucu hap, 12 gram kokain, 65 kök Hint keneviri ile 4 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 9'u aranan olmak üzere 33 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 18'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

