Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 33 zanlıdan 18'i cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-10 Ekim arasında Hacıbaba, Mithatpaşa, Vatan, Beydilli, Akdere ve Fırat mahallelerinde 32 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde ve araçlarda yapılan aramada, 12 kilogram esrar, 10 kilo 500 gram eroin, 3 kilogram sentetik uyuşturucu, 110 uyuşturucu hap, 12 gram kokain, 65 kök Hint keneviri ile 4 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda 9'u aranan olmak üzere 33 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 18'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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