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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey ile Şehitkamil ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı adreslerde uyuşturucu satıldığını tespit etti.

Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçundan gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep operasyon uyuşturucu

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