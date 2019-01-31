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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 13:36 | Son Güncelleme

 GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 415 gram esrar ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 415 gram esrar ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Pazarcami Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada satışa hazır 415 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, ev sahibi E.K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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