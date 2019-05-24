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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 16:12 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Saçaklı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.A. ve Ö.K'nın bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu almaya geldiği belirlenen A.B.T., M.G.Ç., M.B., E.T. ve Y.K.'nin üzerlerinde ve evde yapılan aramalarda yaklaşık 1 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 145 lira para ile 40 kök Hint keneviri ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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