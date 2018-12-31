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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 19:47 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vatan, Hacıbaba, Hasırcıoğlu, Süleymanşah, Akdere ve Kavaklık mahallelerinde önceden belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 7 gram esrar, 20 gram eroin, 200 gram sentetik uyuşturucu, 704 uyuşturucu hap, terazi, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Adreslerde gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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