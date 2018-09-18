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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 10:04 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve 4 bin 740 lira para ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve 4 bin 740 lira para ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, biri imalathane olarak kullanılan bazı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu, 34 gram esrar, uyuşturucu imalatında kullanılan şişeler halinde 13 aseton, 4 litre kimyasal madde, 2 huni, hassas terazi, ısıtıcı ve uyuşturucu maddeyi satıma hazır hale getirmeye yarayan materyaller ile 4 bin 740 lira para ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve malzemelere el konulurken, isimleri açıklanmayan 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltıGaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

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