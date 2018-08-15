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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 12:56 | Son Güncelleme

İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceden belirlenen 5 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ö.K, R.İ, Y.Ö, H.Ö. ve Ü.T, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K, R.İ. ve Y.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gaziantepte uyuşturucu operasyonu islahiye

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