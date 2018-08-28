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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 12:17 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı, 17 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir istihbarat üzerine Vatan Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satıldığını belirledi.

Eve düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği "Onix"in de katıldığı aramada, 17 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi uyuşturucu

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