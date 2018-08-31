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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 17:04 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ulaş Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği iki kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız pompalı tüfek, 4 kartuş, 3,85 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 18 gram esrar ve tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Gaziantep tutuklama uyuşturucu operasyonu

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