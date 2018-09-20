Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezinde görevli narkotim ekipleri, Bülbülzade Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir erkek kuaföründe uyuşturucu satışı gerçekleştirildiği ihbarını aldı.

İş yerinde yapılan aramada, 9 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 60 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 2 bin 315 lira, birer tabanca ve şarjör, 6 dolu fişek ile 2 döner bıçağı ele geçirildi.

Kuafördeki 9 zanlı, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

