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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:53 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan otomobilde, ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu ilçe girişi yakınlarında yol uygulaması yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa istikametinden gelen ve plakası belirtilmeyen Mahmut T. idaresindeki otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada, koltuk altına gizlenmiş ruhsatsız tabanca, 16 mermi ve 45 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 530 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Mahmut T. gözaltına alındı.

Yaralama suçundan tutuklanan ve denetimli serbestlikle tahliye edildiği öğrenilen Mahmut T, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Nizip uyuşturucu

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