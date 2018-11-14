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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 17:43 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gazintep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği Narkotim ekipleri, farklı zamanlarda Güneş, Düztepe ve İnönü mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin bulunduğu yerlerde yapılan aramalarda 2 kilogram sentetik uyuşturucu, 230 uyuşturucu hap, pompalı tüfek, biri kurusıkı 3 tabanca, 18 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 570 lira ele geçirildi, E.A, D.K, Ö.Ö, B.G, B.K. ve M.Ü. uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K. ve Ö.Ö. cumhuriyet savcılığınca ifadesinin ardından serbest bırakıldı, E.A, B.G, B.K. ve M.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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