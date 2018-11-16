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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 18:40 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep kent merkezi ve İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde ve İslahiye ilçesinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 kilo 616 gram esrar, 4 bin 784 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği 720 lira, 1 tabanca, gümrük kaçağı 27 şişe viski ile 2 şarap şişesi ele geçirildi.

Operasyonda "uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu kullanmak" suçlarından 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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