Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep kent merkezi ve İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde ve İslahiye ilçesinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 kilo 616 gram esrar, 4 bin 784 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği 720 lira, 1 tabanca, gümrük kaçağı 27 şişe viski ile 2 şarap şişesi ele geçirildi.

Operasyonda "uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu kullanmak" suçlarından 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

