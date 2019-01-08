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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 17:05 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 25 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vatan, Hacıbaba, Hoşgör, Kozluca, 29 Ekim, Onur ve Şahintepe mahallelerinde 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 3 kilo 720 gram uyuşturucu, 3 kilogram esrar, 10 gram eroin, 195 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve 2 pompalı tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 235 lira ele geçirildi.

Operasyonda "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 10'u ise "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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adliye esrar Gaziantep polis tutuklama uyuşturucu

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