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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 16:57 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik Vatan, Fırat, Beydilli, Gültepe ve Cumhuriyet mahallelerinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 2 kilo 145 gram eroin, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 890 lira, bir kalaşnikof, bir tabanca ve bir pompalı tüfek ile bunlara ait fişekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

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