Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen Y.Ö, S.D. ve G.D'yi gözaltına aldı.
Zanlılardan G.D'nin Akkent Mahallesi'ndeki iş yerinde yapılan aramalarda 29 gram sentetik uyuşturucu, 13 gram esrar, 82 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 63 mermi, 3 bıçak ile hırsızlık malı olduğu değerlendirilen çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Y.Ö. ve S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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