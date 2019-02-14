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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 17:22 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği Narkotim ekipleri, Güneş, Onur ve Sakarya Mahallesi'nde bulunan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 31 kilogram esrar, 1 pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.H, H.S, A.Ö, F.G, B.Y, H.N, H.K. ve A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.S, A.H. ve H.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gaziantep operasyon tutuklandı uyuşturucu

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