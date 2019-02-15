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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 19:05 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yukarıbayır ve Cemal Gürsel mahallelerinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Söz konusu yerlerde yapılan aramada 47 gram esrar, 372 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca, 14 gram eroin ve 2 tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 9'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep operasyon uyuşturucu

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