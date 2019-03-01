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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 17:25 | Son Güncelleme

Merkez Şahinbey ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Şahinbey ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 4 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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Gaziantep sentetik uyuşturucu uyuşturucu

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