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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 17:10 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 700 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 700 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hafızpaşa Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, poşetler içerisinde 700 uyuşturucu hap ele geçirdi. Evde bulunan M.N. ve H.K., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuGaziantep'te uyuşturucu operasyonu

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