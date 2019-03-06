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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 19:14 | Son Güncelleme

Nizip ilçesinde bir eve düzenlenen ve 700 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 1 kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 700 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Nizip Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Hafızpaşa Mahallesi Yarım Sokak'taki bir adreste yapılan aramada, poşetler içerisinde 700 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili M.N. ve H.K. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N. çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu ticareti yapmak'' suçundan tutuklanırken, H.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Nizip tutuklama uyuşturucu operasyonu

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