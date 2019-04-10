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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:07 | Son Güncelleme

Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 2 kilo 82 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 kilo 82 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü N.G, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Otomobildeki aramada, 2 kilo 82 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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eroin Gaziantep Kovalamaca uyuşturucu

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