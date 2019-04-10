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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:16 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cemal Gürsel ve Sanayi mahallelerinde önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 57 gram esrar, 2 hassas terazi, tabanca, 2 av tüfeği, 314 fişek, 13,5 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 535 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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