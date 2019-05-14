Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği Narkotim ekipleri, Dumlupınar, Mimar Sinan ve Yukarıbayır Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada ise 558 gram esrar, 11,50 gram sentetik uyuşturucu, iki hassas terazi, 5 cep telefonu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 670 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.D ve H.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

