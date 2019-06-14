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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 13:12 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Etiler Mahallesi'nde önceden belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 1,82 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, 8 dolu fişek, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Zanlının gasp suçundan da arandığı tespit edildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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